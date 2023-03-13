В Одесі 22-річний зловмисник спричинив смертельні тілесні ушкодження жителю Арциза

Подія сталася вчора, 12 березня, у крамниці на вулиці Розумовській. Зловмисник ударив незнайомця кулаком в обличчя. Не втримавшись на ногах, чоловік впав і знепритомнів.

Правопорушник зателефонував на спецлінію «103» і пішов геть, проте медики, які прибули за викликом, констатували смерть потерпілого. Правоохоронці оперативно встановили особу нападника та затримали його. Молодик пояснив, що вдарив громадянина, бо той начебто дорікнув йому за відмову подати милостиню.

«Слідчі під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру в умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Це правопорушення передбачене ч. 2 ст. 121 і карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років. Поліцейські помістили підозрюваного до ізолятора тимчасового тримання й нині клопочуть щодо застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – повідомив начальник слідчого відділу відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 Павло Гавришко.

Одеське районне управління поліції №1