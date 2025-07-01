В Одесі 26-річного вінничанина засуджено за розбійний напад на цивільне подружжя

Чоловіка, який має за плечима судимості за майнові злочини, засудили до позбавлення волі з конфіскацією майна.

Подія сталася наприкінці минулого року у Приморському районі міста в комендантську годину, за порушення якої законодавством досі не передбачена відповідальність.

За даними слідства, зловмисник забрався на прибудову поблизу житлового будинку, з неї переліз на балкон квартири другого поверху і проник всередину через незачинені двері. Розбудивши господарів під час нишпорення по оселі, він пригрозив жінці та чоловіку їхнім же кухонним ножем, забрав три мобільні телефони, гаманець із грошима, чоловічі кросівки, після чого втік.

Потерпілі повідомили про подію до поліції, зазначивши, що їм завдано збитку на суму майже 20 тисяч гривень. У ході проведення слідчо-оперативних заходів співробітники відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 спільно зі співробітниками управління карного розшуку ГУНП в Одеській області за кілька годин встановили та розшукали правопорушника. Ним виявився раніше судимий за грабежі та крадіжки 26-річний житель Вінницької області. Слідчі вилучили та долучили до справи в якості речових доказів ніж, мобільні телефони, кросівки і гаманець, а декілька сотень гривень зловмисник витратив на власні потреби.

За клопотанням слідчих суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

«Під час досудового розслідування, що тривало під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси, ми зібрали достатньо доказів і висунули затриманому обвинувачення за ч. 4 ст. 187 Кримінального Кодексу України – в нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя особи, яка зазнала нападу, із проникненням у житло, вчиненому в умовах воєнного стану. Обвинувальний акт ми скерували до суду, який дослідив надані нами докази, визнав обвинуваченого винним і призначив йому покарання у вигляді восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна», – розповів слідчий територіального підрозділу поліції Дмитро Гречко.

Одеське районне управління поліції № 1