В Одесі 30-річний зловмисник спричинив сусіду смертельні тілесні ушкодження
Під час конфлікту між двома жителями багатоквартирного будинку один декілька разів вдарив другого ножем. На жаль, від отриманих поранень потерпілий за декілька днів помер у лікарні. Правопорушнику за скоєне загрожує до десяти років увʼязнення.
Подія сталася у дворі багатоповерхівки на вулиці Канатній. Поліцейські встановили, що коли двоє сусідів 30-ти та 59-ти років йшли в бік подвірʼя, молодший за віком чоловік першим увійшов у ворота в арці і зачинив хвіртку перед обличчям старшого. Останній зайшов вслід за ним, проте через це між чоловіками виникла словесна перепалка та штовханина. В ході сутички молодик дістав із сумки ніж та декілька разів вдарив ним літнього сусіда, поранивши йому живіт, плече та кисть руки. Після скоєного зловмисник втік, а «швидку» та поліцію для потерпілого викликали інші жителі будинку.
Пораненого у тяжкому стані госпіталізували, але, на жаль, на третій день, не приходячи до свідомості, він помер. Тіло небіжчика слідчі направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.
В ході оперативно-розшукових заходів співробітники сектору карного розшуку територіального підрозділу поліції встановили правопорушника та розшукали його менш ніж за добу на території того ж району. Знаряддя злочину фігурант позбувся і щодо свого протиправного вчинку нічого не пояснює.
«Ми затримали чоловіка в процесуальному порядку і на підставі тих доказів, які наразі зібрали, повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, що спричинило смерть потерпілого. За нашим клопотанням суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк до десяти років. Слідство триває під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси», – повідомив слідчий відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Роман Авдоян.
Одеське районне управління поліції № 1Tweet