В Одесі агентка рашистів підбурила неповнолітню знімати військові обʼєкти

Київський районний суд міста Одеси ухвалив вирок у справі про незаконне поширення інформації про розташування Збройних Сил України.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 5 листопада.

За матеріалами справи, 7 травня 2024 року дівчина на мобільний телефон зняла відео поблизу адмінбудівлі «Військово-медичного центу Південного регіону» із вʼїздами та виїздами з території, блокпостами й укріпленнями і військовослужбовцями.

20 червня вона зробила фото та відео адміністративної будівлі військової частини «Одеського прикордонного загону».

Зʼясувалося, що обвинувачена діяла на прохання своєї знайомої, нібито не знаючи її справжньої мети, але розуміла неезаконність своїх дій. Відзнятий матеріал вона пересилала в Telegram цій особі, яка начебто діяла в змові з представниками РФ.

За версією слідства, товаришка обвинуваченої погодилася збирати для ворога інформацію за грошову винагороду, але боялася викриття. Тому залучила свою знайому, яка на той час була неповнолітньою.

До суду надійшла угода про визнання винуватості. В угоді зазначено, що обвинувачена активно сприяла розкриттю злочину і щиро кається.

Її засудили до 5 років позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки.