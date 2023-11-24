В Одесі чоловік надав неправдиве повідомлення про намір вчинення теракту в будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади

Правоохоронці встановили місцезнаходження зловмисника за кілька годин та вилучили у нього мобільний телефон, з якого він здійснив дзвінок. Подію кваліфіковано за ознаками ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України.

Вчора по обіді одесит зателефонував до спецслужб та сповістив оператору, що має на меті вчинити теракт в управлінні Міністерства юстиції в місті Одесі. За вказаною адресою негайно були скеровані слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1, працівники кінологічного центру та управління вибухотехнічної служби ГУНП в Одеській області. Обстеживши об’єкт, вибухівку поліцейські не виявили.

Вже за кілька годин правоохоронці викрили зловмисника. Чоловік пояснив, що вчинив так, бо через заборгованість заблокували його банківські картки і тепер він не може отримати пенсійні та інші кошти.

За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості за ознаками ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України. Йдеться щодо завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху, що загрожує загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, в будівлі, яка забезпечує діяльність органів державної влади.

Слідчі вилучили мобільний телефон, з якого фігурант надав неправдиве повідомлення. Надалі буде призначена криміналістична експертиза звукозаписів для дослідження аудіозаписів розмов, ідентифікації голосу та мовлення, встановлення дослівного змісту розмови.

Слідство триває.

Одеське районне управління поліції № 1