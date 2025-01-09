В Одесі чоловік погрожував сусідам убивством і пошкодив їх двері ножем (відео)

“У нас у будинку ходить неадекватний чоловік з ножем, дзвонить у двері та погрожує вбивством. Ножем б’є двері” — саме таке повідомлення нам надійшло в Одесі вчора уночі.

На місці ми побачили чоловіка, який, ймовірно, був у стані наркотичного сп’яніння. Поводився агресивно, чітко не відповідав на запитання. Тож інспектори вибили з його рук ніж та затримали порушника.

Загалом він пошкодив двері в трьох квартирах. На місці працювали слідчі.

У діях чоловіка вбачаються ознаки кримінального порушення за ст. 296 (Хуліганство) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) ККУ.

Патрульна поліція України