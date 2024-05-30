В Одесі чоловік поранив ножем дружину і 8-річну доньку, а потім викинуся з 12-го поверху

Про подію, яка сталася сьогодні близько 11-ї години у дворі багатоповерхівки на вулиці Академіка Корольова, повідомила в поліцію місцева жителька.

Наразі встановлено, що вчора ввечері 31-річна жінка викликала поліцію через домашнє насильство свого 39-річного чоловіка. Зі слів заявниці, той нібито вперше почав поводити себе агресивно.

На виклик прибули патрульні, які склали відносно кривдника протокол за ч. 1 ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та виписали терміновий заборонний припис, яким зобов’язали чоловіка залишити житло на три доби та заборонили контактувати з сім’єю. У присутності поліцейських чоловік зібрав необхідні речі і пішов з дому.

Сьогодні біля під’їзду будинку, в якому родина винаймає квартиру, чоловік несподівано напав на дружину і восьмирічну доньку, коли вони повертались з прогулянки.

Завдавши їм множинні ножові поранення, зловмисник побіг у під’їзд, піднявся на 12 поверх і вистрибнув з балкона загального користування.

Тіло чоловіка було виявлено біля будинку.

Матір з дитиною госпіталізували. Попередньо у жінки діагностовано проникаючі поранення черевної порожнини та грудної клітки, у дівчинки – спини та шиї.

Наразі слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 2 ст. 15 п.п. 1 та 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство жінки і малолітньої дитини) та ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство з позначкою «самогубство»).

Тіло загиблого та речові докази, в тому числі два ножі, вилучені з місця події, поліцейські скерують на експертизу.

Триває досудове розслідування.

ГУ Національної поліції в Одеській області