В Одесі чотирьох чоловіків затримали за розбійний напад на офіцера поліції та його неповнолітнього брата

Спровокувавши конфлікт, нетверезі правопорушники спричинили тілесні ушкодження потерпілим та заволоділи їхніми особистими речами. Усі четверо підозрюваних затримані на підставі ст.208 КПК України, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Їхні дії кваліфіковані як розбій та насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Подія сталася близько опівночі на Миколаївській дорозі. Поліцейський повертався зі своїм 17-річним братом додому. Біля будинку нетверезі молодики спровокували з ними конфлікт та почали бити. Працівник поліції представився та спробував припинити протиправні дії. Однак це викликало у зловмисників ще більшу агресію, і тоді він, щоб відбити напад, здійснив кілька пострілів зі свого травматичного пістолета. В результаті двоє нападників отримали непроникаючі поранення. Після огляду лікарів медична допомога їм не знадобилася.

Від спричинених тілесних ушкоджень 25-річний поліцейський кілька разів втрачав свідомість. Зупинилися правопорушники тільки побачивши автомобіль патрульної поліції. Вони зняли з побитого неповнолітнього верхній одяг та взуття, забрали у поліцейського травматичну зброю і кинулися тікати.

Потерпілих негайно доправили до лікарні. Зараз працівник поліції госпіталізований з черепно-мозковою травмою, лікування проходить і його неповнолітній брат.

Трьох зловмисників поліцейські затримали по гарячих слідах, місце знаходження четвертого було встановлене за кілька годин. Усі вони — жителі Одеси віком від 26-ти до 28-ми років. Дії чоловіків кваліфіковані за ч.2 ст.187 (Розбій) та ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією цих статей, — до 10 років позбавлення волі.

Також за цим фактом керівництво Головного управління національної поліції в Одеській області призначило службове розслідування, в рамках якого буде даватися правова оцінка діям постраждалого поліцейського.

Суворовський відділ поліції в м.Одесі