В Одесі двох чоловіків підозрюють у збуті підроблених гривень та незаконному заволодінні транспортним засобом

Вирішується питання про обрання правопорушникам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.

Встановлено, що 36-річний житель Одеси разом зі своїм 55-річним знайомим із Болградського району скуповували фальшиві гроші з метою подальшого їх збуту шляхом придбання транспортних засобів, виставлених на продаж в мережі Інтернет.

Шляхом обману зловмисники реалізували понад вісім тисяч підроблених гривень у вигляді банкнот номіналом 500 гривень, придбавши за них Volkswagen Golf.

Викрили правопорушників, коли потерпілий засумнівався в справжності отриманих за іномарку грошей і звернувся в поліцію.

В ході санкціонованих обшуків у зловмисників вилучили придбаний у незаконний спосіб автомобіль, фальшиві гроші, номери «перевертиші», глушник та інші речові докази протиправної діяльності.

За результатами досудового розслідування, яке проводять співробітники відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу працівників Управління карного розшуку, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, фігурантам повідомили про підозру за ч.2 ст.199 та ч.2 ст.289 Кримінального кодексу України. Зараз слідчі клопочуть про взяття їх під варту. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Одеської області