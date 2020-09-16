В Одесі двох осіб затримали за напад на поліцейського

Напідпитку двоє гостей Одеси проникли на територію державної установи, побили співробітника поліції охорони та відібрали травматичний пістолет і мобільний телефон. Того ж дня працівники внутрішньої безпеки та одеської поліції встановили і затримали зловмисників.

Оперативники Одеського управління ДВБ НПУ одержали повідомлення від чергового поліції охорони в місті Одеса про напад на співробітника УПО на одному з об’єктів, який знаходиться під охороною поліції.

Під час патрулювання державного підприємства периметру співробітник УПО виявив трьох невідомих осіб: двох молодиків та дівчину. На його прохання покинути територію непрохані гості почали поводитись агресивно та продовжили йти далі. Коли поліцейський здійснив попереджувальні постріли зі спеціального пристрою для відстрілу гумових куль — зловмисники збили його з ніг, відібрали пістолет, мобільний телефон, побили та втекли.

При вивченні відео з камер спостереження правоохоронці встановили маршрут пересування нападників, а згодом і їхні особи. Виявилось, що до скоєного причетні 22-річний мешканець міста Остер, що на Чернігівщині, та його знайомий — 23-річний житель села Софіївська Борщагівка Київської області.

В результаті проведення комплексу оперативно-розшукових заходів працівники внутрішньої безпеки НПУ та Суворівського відділу поліції Одеси встановили місце знаходження нападників, а також — відібраного ними пістолета та телефону поліцейського. Наразі спільників затримано в порядку ст.208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі поліції готують їм вручення підозри за ч.2 ст.186 (Грабіж) та ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. За вчинене правопорушення затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України