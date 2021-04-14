В Одесі двом чоловікам оголошено підозру у виготовленні та збуті фальшивих грошей

Правопорушників затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Співробітники слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУНП в Одеській області встановили, що чоловіки віком 40-а та 45-ти років у себе в квартирі облаштували типографію для друку підробленої національної валюти. Виготовляли зловмисники купюри номіналом 500 гривень, які в подальшому збували за пів ціни, створюючи можливість перебування зазначених папірців у легальному обігу під виглядом справжніх грошей. Молодший за віком фігурант був судимий за аналогічний злочин, його старший спільник притягувався до кримінальної відповідальності за шахрайство та крадіжку.

За місцем мешкання правопорушників був проведений санкціонований обшук, в ході якого вилучено підроблені гроші, їх макети, багатофункціональний друкований принтер, ультрафіолетовий детектор, фарбу та інше устаткування, що використовувалося зловмисниками у протиправній діяльності. Речові докази правоохоронці направили на експертизу.

За результатами досудового розслідування обом чоловікам повідомлено про підозру за ч.2 ст.199 Кримінального кодексу України. За виготовлення та зберігання з метою збуту, а також збут підроблених грошей, вчинених за попередньою змовою, підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Одеської області