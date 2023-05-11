В Одесі двоє чоловіків пограбували літнього містянина: поліцейські затримали одного зі зловмисників

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Правопорушники накинулися на 65-річного потерпілого і, застосувавши фізичну силу, відібрали у нього майно. Одного нападника поліцейські викрили за кілька днів, місцезнаходження другого – наразі встановлюють. 

в одесі двоє чоловіків пограбували літнього містянина: поліцейські затримали одного зі зловмисників

Злочин був скоєний позаминулого тижня пізно ввечері на вулиці Академіка Корольова. Одесит зазнав нападу незнайомців, коли поспішав додому перед комендантською годиною. Один зі зловмисників перекрив йому рух, а інший – схопив за шию, повалив на землю і витяг з кишені банківські картки, окуляри та кілька сотень гривень. Його спільник тим часом відібрав у потерпілого мобільний телефон. Заволодівши чужим майном, правопорушники втекли. Загалом вони завдали чоловіку збитки на суму більше 10-ти тисяч гривень.

Потерпілий звернувся до працівників відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1, і вони в ході проведення слідчо-розшукових заходів затримали за підозрою у скоєнні злочину 32-річного жителя міста Березівка. Він має за плечима шість судимостей за заволодіння транспортним засобом та крадіжки, і тільки у лютому цього року звільнився з місць позбавлення волі. Поліцейські з’ясували, що фігурант разом зі спільником продали майно, здобуте злочинним шляхом, а гроші витратили. Відтак розшук збутих речей триває.

«Нині, за наявністю достатніх доказів, які зібрали поліцейські, слідчі під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси повідомили правопорушнику про підозру у відкритому викраденні чужого майна (грабежі), поєднаному із насильством, яке не є небезпечним для життя особи, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану. Цей злочин передбачений частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають заходи, спрямовані на встановлення місця перебування другого учасника злочину», – розповів начальник територіального підрозділу поліції Олександр Мільчук.

Головне управління Національної поліції в Одеській області

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