в одесі двоє чоловіків пограбували літнього містянина: поліцейські затримали одного зі зловмисників

Правопорушники накинулися на 65-річного потерпілого і, застосувавши фізичну силу, відібрали у нього майно. Одного нападника поліцейські викрили за кілька днів, місцезнаходження другого – наразі встановлюють.

Злочин був скоєний позаминулого тижня пізно ввечері на вулиці Академіка Корольова. Одесит зазнав нападу незнайомців, коли поспішав додому перед комендантською годиною. Один зі зловмисників перекрив йому рух, а інший – схопив за шию, повалив на землю і витяг з кишені банківські картки, окуляри та кілька сотень гривень. Його спільник тим часом відібрав у потерпілого мобільний телефон. Заволодівши чужим майном, правопорушники втекли. Загалом вони завдали чоловіку збитки на суму більше 10-ти тисяч гривень.

Потерпілий звернувся до працівників відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1, і вони в ході проведення слідчо-розшукових заходів затримали за підозрою у скоєнні злочину 32-річного жителя міста Березівка. Він має за плечима шість судимостей за заволодіння транспортним засобом та крадіжки, і тільки у лютому цього року звільнився з місць позбавлення волі. Поліцейські з’ясували, що фігурант разом зі спільником продали майно, здобуте злочинним шляхом, а гроші витратили. Відтак розшук збутих речей триває.

«Нині, за наявністю достатніх доказів, які зібрали поліцейські, слідчі під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси повідомили правопорушнику про підозру у відкритому викраденні чужого майна (грабежі), поєднаному із насильством, яке не є небезпечним для життя особи, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану. Цей злочин передбачений частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають заходи, спрямовані на встановлення місця перебування другого учасника злочину», – розповів начальник територіального підрозділу поліції Олександр Мільчук.

Головне управління Національної поліції в Одеській області