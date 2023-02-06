В Одесі двоє учасників злочинного угрупування збували зброю із зони проведення бойових дій (фото)

За процесуального керівництва прокурорів Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері до суду направлено обвинувальний акт стосовно двох членів злочинного угрупування за фактами привласнення вогнепальної зброї, носіння, зберігання, придбання, передачі бойових припасів, вибухових пристроїв, без передбаченого законом дозволу, вчиненого організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 262 КК України).

Слідством встановлено, що з лютого по серпень 2022 року вказані громадяни, на чолі з організатором, військовослужбовцем однієї з військових частин, скоїли на території Одеської області ряд умисних злочинів, пов’язаних з незаконним обігом вогнепальної зброї та бойових припасів.

Придбану у зоні проведення бойових дій та привласнену зброю і боєприпаси вони зберігали за місцем проживання одного із співучасників злочинного угрупування та у подальшому збували за грошову винагороду.

Так, у липні 2022 року, за грошові кошти в сумі 150 тис. грн вони підконтрольно збули двом особам автомат Калашнікова «АКС-74», 2 магазини калібру 5,45х39мм та майже 1000 патронів різного калібру.

Під час скоєння злочину, організатора та двох учасників затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

Затриманим повідомлено про підозру й обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 198 тис. гривень.

Під час обшуків, проведених у транспортному засобі, що використовували зловмисники, правоохоронці виявили та вилучили корпус ручної осколкової гранати РГД-5 та 30 патронів калібру 5,45х39 мм до автомату Калашникова.

Досудове розслідування кримінального провадження здійснювали слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Спецпрокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону