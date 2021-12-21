В Одесі двоє викрадачів не змогли завести авто та намагалися його «відбуксувати»

На молодиків, які котили по дорозі автомобіль, звернули увагу правоохоронці.

В Одесі поліцейські спіймали двох молодиків з Фонтанської сільської громади на спробі викрасти автомобіль ВАЗ.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

«18-річні юнаки, приїхавши до обласного центру погуляти, помітили біля одного з торгових закладів у Суворовському районі міста привідчинений ВАЗ, проникли в нього і спробували завести з’єднанням проводів. У хлопців нічого не вийшло і вони вдалися до буксирування», — йдеться в повідомленні.

На молодих чоловіків, які котили по дорозі авто, звернули увагу правоохоронці, які і з’ясували, де і в який спосіб вони ним заволоділи.

Автомобіль у правопорушників вилучили, а їхні дії кваліфікували за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Поліцейські закликали власників бути обачнішими і завжди зачиняти автомобілі, навіть якщо вони залишаються в полі зору. // LB.ua