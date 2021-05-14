В Одесі «гастролери» під виглядом таксистів грабували відвідувачів розважальних закладів

Організував злочинне угруповання 27-річний чоловік. Спільно з трьома раніше судимими громадянами вони вчиняли грабежі та розбої на території Одеси. «Працювали» під виглядом водіїв таксі у нічний та ранковий час доби. Затримали зловмисників одразу після скоєння чергового злочину.

За даними правоохоронців, організатор та учасники угруповання віком від 25-ти до 28-ми років — мешканці інших регіонів. Вони «спеціалізувалися» на грабежах та розбійних нападах, неодноразово були засуджені за майнові злочини та познайомилися у місцях відбування покарань.

Потерпілих зловмисники обирали з-поміж відвідувачів одеських розважальних закладів, переважно — у центрі міста. Діяли за наступним сценарієм: після того, як потенційна жертва сідала в авто, зловмисники пропонували продовжити вживати спиртні напої та проїхатися нічним містом. Як тільки громадяни втрачали пильність, учасники банди забирали їх майно: мобільні телефони, золоті прикраси, банківські картки тощо. Інколи зловмисники застосовували й силу. Після скоєного втікали з місця злочину на автомобілі з іноземною реєстрацією.

Фігуранти збували здобуті «скарби» у ломбард через знайомство із працівницею установи. Маючи доступ до телефонів потерпілих, зловмисники розблоковували кредитки постраждалих та безперешкодно знімали готівку.

Викрили організоване злочинне угруповання оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та слідчі слідчого управління обласної поліції. Сьогодні, 14 травня, за силової підтримки КОРД та участі працівників патрульної поліції трьох фігурантів затримали після чергового злочину. Вони застосували зброю відносно одесита, який вийшов із розважального закладу. Трьох зловмисників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчо-оперативні заходи тривають. Проводяться обшуки за місцями проживання та в автомобілях учасників угруповання. Вживаються заходи для затримання та притягнення до відповідальності всіх учасників угруповання.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, що розслідується за ч. 2 ст. 186 (грабіж) та ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України, здійснює Одеська обласна прокуратура.

За скоєне чинним законодавством передбачене покарання — позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України