В Одесі група осіб, серед яких неповнолітній, спричинила смертельні тілесні ушкодження містянину

Правопорушників встановили і затримали в день скоєння злочину. Їм вже повідомили про підозру у тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого. За цей злочин вони можуть провести за ґратами до десяти років.

Подія сталася кілька днів тому у Київському районі Одеси. Рано-вранці до поліції надійшло повідомлення медиків «швидкої» про виявлення 38-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті біля входу у багатоповерхівку на вулиці Ільфа та Петрова. Він разом зі співмешканкою винаймав кімнату у квартирі в цьому будинку.

Слідчі відділу поліції № 4 Одеського районного управління № 1 внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ознаками ч. 2 ст. 121 Кримінального Кодексу України і розпочали досудове слідство за оперативним супроводом працівників управління карного розшуку обласної поліції.

В ході проведення слідчо-розшукових заходів поліцейські до вечора встановили осіб, причетних до злочину, і затримали їх за місцем мешкання. Ними виявилися четверо місцевих чоловіків віком від 17 до 42 років.

Як було з’ясовано, найстарший з них зібрав компанію знайомих, щоб помститися містянину за те, що той колись давно побив його. Дізнавшись адресу проживання свого кривдника, спільники дочекалися, коли він прийде додому, і нещадно побили на очах у співмешканки та винаймача ще однієї кімнати. Покидаючи квартиру, правопорушники замотали потерпілого у штору, винесли до входу багатоповерхівки, де покинули.

Цивільна дружина викликала «швидку», але лікарі, приїхавши на виклик, констатували смерть чоловіка. Попередньо, смерть потерпілого настала внаслідок черепно-лицевої травми в сукупності з переломами ребер та грудної клітки. Остаточна ж причина буде встановлена за результатами судово-медичної експертизи.

За наявності достатніх доказів слідчі поліції під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси повідомили усім фігурантам про підозру в умисному спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, небезпечних для життя в момент заподіяння, вчинених групою осіб, що спричинили смерть потерпілого. Цей злочин кваліфікується за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі від семи до десяти років. За клопотанням поліцейських суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.

Одеське районне управління поліції № 1