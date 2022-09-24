В Одесі група осіб втягувала жінок у скрутному становищі в заняття проституцією, утримувала місця розпусти, займалася звідництвом

Дії правопорушників слідчі кваліфікували за ч.1 ст.302 та ч.2 ст.303 Кримінального кодексу України, що тягнуть за собою покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Оперативники Управління міграційної поліції Одещини спільно зі слідчими відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 встановили, що в Одесі троє місцевих громадянок віком 31-го та 32-х років налагодили протиправну діяльність у сфері надання послуг інтимного характеру за грошову винагороду, до якої залучали малозабезпечених жінок.

Найманим працівницям компаньйонки платили по 40 % від «виручки», що в середньому становила 30-40 тисяч гривень на день. Бізнес правопорушниці ретельно конспірували, постійно змінюючи адреси, за якими жінок зводили з клієнтами для надання їм інтимних послуг.

За силової підтримки батальйону поліції особливого призначення були проведені обшуки в сімох квартирах, які орендували спільниці. В якості речових доказів їхньої протиправної діяльності поліцейські вилучили документи та чорнові записи, флеш-носії інформації, ноутбуки, мобільні телефони, сім-картки українських та іноземних операторів, банківські картки та кошти в сумі 7600 доларів США й 30700 гривень.

Під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси слідчі поліції повідомили фігуранткам про підозру у втягненні людей в заняття проституцією за попередньою змовою (ч.2 ст.303 Кримінального кодексу України), а також утриманні місць розпусти й звідництві для розпусти (ч.1 ст.302 ККУ).

Максимальне покарання, передбачене даними статтями, – позбавлення волі на строк до семи років.

Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Одеської області