В Одесі групу осіб затримали за підозрою в незаконному позбавленні волі чоловіка та вимаганні неіснуючого боргу

Троє зловмисників 33-х, 24-х та 22-х років схопили потерпілого біля багатоповерхівки на Миколаївській дорозі, побили та заволокли до орендованої квартири, де зв’язали та утримували всю ніч, вимагаючи 2500 доларів США.

Вранці побитий 25-річний чоловік звернувся до територіального підрозділу поліції й розповів: правопорушники, двоє з яких — його земляки, дали йому три години на збір потрібної їм суми грошей. У разі ж невиконання їхньої вимоги його рідним загрожує розправа.

Відправившись до місця, де утримували потерпілого, поліцейські одразу затримали одного з фігурантів. Двоє його спільників втекли на автомобілі. Їх правоохоронці зупинили на трасі, коли вони тікали до Балти, де колись проживали.

Усіх трьох правопорушників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили їм про підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадання людини) та ч. 3 ст. 189 (Вимагання). Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. За скоєне чоловікам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1