В Одесі керівницю агропідприємства судитимуть за ухилення від сплати понад ₴15 млн. податків

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно очільниці одного з сільськогосподарських підприємств Дніпропетровщини за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачена умисно не включила у податкову звітність за I квартал 2024 року частину отриманого прибутку від експорту 6 тис тонн сої загальною вартістю понад 84 млн грн. Продукція експортувалася морським шляхом через один з портів Одеської області до Єгипту.

Однак фактичний обсяг проданої продукції та реальний дохід підприємства виявилися значно більшими, ніж зазначені у фінансовій документації. Це дозволило підприємству «зекономити» на податках, завдавши державному бюджету збитків на понад 15 млн гривень.

Наразі забезпечено відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі.

Досудове розслідування – ТУ БЕБ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури