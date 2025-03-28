В Одесі керівницю агропідприємства судитимуть за ухилення від сплати понад ₴15 млн. податків
Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно очільниці одного з сільськогосподарських підприємств Дніпропетровщини за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).
Слідством встановлено, що обвинувачена умисно не включила у податкову звітність за I квартал 2024 року частину отриманого прибутку від експорту 6 тис тонн сої загальною вартістю понад 84 млн грн. Продукція експортувалася морським шляхом через один з портів Одеської області до Єгипту.
Однак фактичний обсяг проданої продукції та реальний дохід підприємства виявилися значно більшими, ніж зазначені у фінансовій документації. Це дозволило підприємству «зекономити» на податках, завдавши державному бюджету збитків на понад 15 млн гривень.
Наразі забезпечено відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі.
Досудове розслідування – ТУ БЕБ в Одеській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Одеської обласної прокуратуриTweet