В Одесі крадії зробили діру в стіні складу та винесли товару на чверть мільйона гривень

Фігурантів затримали безпосередньо після скоєння злочину. Слідчі повідомили їм про підозру. За скоєне зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Заходи з викриття та документування протиправної діяльності чотирьох жителів Одеси 29, 35, 40 та 44 років проводили співробітники управлінь карного розшуку та кримінального аналізу ГУНП в Одеській області спільно із слідчими та оперативниками відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1.

Володіючи оперативною інформацією, поліцейські встановили, що чоловіки збираються заволодіти чужим майном, яке зберігається у складських приміщеннях на території одного з підприємств у Хаджибейському районі.

Ввечері спільники обстежили прилеглу територію, а вночі повернулися по товар. Молодші були біля автомобіля на сторожі, а старші, які є братами, проникли до одного зі складів через підземний тунель завдовжки три метри. Крім того, зловмисники зробили отвори у стінах, через які винесли 75 палетів з одягом, що належать 36-річній громадянці іншої країни, яка нині мешкає в Одесі та здійснює торгівлю на Промтоварному ринку.

Щойно зловмисники завантажили палети в бус, поліцейські припинили оборудку.

Слідчі вилучили автомобіль та незаконно привласнене ділками майно в якості речових доказів. Попередньо, вартість викраденого одягу – 250 тисяч гривень. Його скеровано на товарознавчу експертизу для встановлення точної суми.

Слідчі затримали чотирьох фігурантів у процесуальному порядку. Зібравши достатню кількість доказів, їм повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про таємне викрадення чужого майна, тобто крадіжку, вчинену за попередньою змовою групою осіб, поєднану із проникненням у сховище, в умовах воєнного стану. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до восьми років.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Вони перевіряються на причетність до аналогічних злочинів.

Слідство триває. Процесуальне керівництво у справі здійснює Хаджибейська окружна прокуратура міста Одеси. Встановлюються всі обставини злочину.

Одеське районне управління поліції № 1