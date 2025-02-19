В Одесі лікарка приватної клініки вимагала $4500 за можливість звільнитися з військової служби

Спроба нажитися на військовому обернулася для лікарки-невролога кримінальним провадженням. Правоохоронці затримали її під час отримання грошей за протиправну послугу.

Оперативники Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно із слідчими ГУНП в Одеській області викрили 48-річну лікарку-невролога приватного медзакладу, яка вирішила нажитися на військовому.

Як з’ясувалося, чоловік, проходячи лікування в одеській лікарні, звернувся до фігурантки за консультацією. Однак замість лікарського висновку та фахових рекомендацій військовослужбовець отримав сумнівну пропозицію – за гроші організувати його звільнення з військової служби за станом здоров’я.

Лікарка цинічно скористалася тим, що чоловік дійсно мав проблеми зі здоров’ям і законні підстави для звільнення. Набиваючи собі ціну, вона переконала військового, що його хвороба недостатня для демобілізації. Проте за 4500 доларів погодилась вирішити «цю проблему».

Зловмисниця запевнила, що домовиться з медичними працівниками лікарні про продовження стаціонарного лікування пацієнта-військового для створення «солідної» історії хвороби. Також, пообіцяла вплинути на рішення членів військово-лікарської комісії, аби ті визнали чоловіка непридатним для подальшої служби у армії.

Частину грошей медпрацівниця забажала отримати одразу, а іншу – після завершення стаціонару. Оперативники ДВБ та слідчі поліції Одеси затримали зловмисницю у її службовому кабінеті одразу після передачі частини грошей – 3000 доларів.

Слідчі вручили фігурантці підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Київська окружна прокуратура м. Одеси.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України