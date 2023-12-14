В Одесі ліквідували масштабний продаж контрафактних електронних сигарет та аксесуарів через Telegram

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури викрито та припинено діяльність з реалізації контрафактних підакцизних електронних сигарет (ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України).

За даними слідства, житель Одеси налагодив масштабну реалізацію контрафакту. Електроні сигарети та аксесуари до них ділок продавав на території Одещини та в інших регіонах України через спеціально створену телеграм-крамницю і одну із кур’єрських служб доставки.

У рамках кримінального провадження правоохоронці провели обшуки в орендованому приміщенні, облаштованому під склад на території Пересипського району Одеси.

Виявили та вилучили з протиправного обігу понад 11 тисяч електронних сигарет і систем нагрівання тютюнової рідини (POD), понад 5 тисяч ємностей з тютюновою рідиною, наліпки для пляшок, картриджи для POD, картонні упаковки для готової продукції, експрес-накладні служби доставки, мобільні телефони, сім-карти та ноутбуки.

Орієнтовна вартість вилученого сягає майже 10,3 млн гривень.

Прокурори звернулися до суду із клопотанням щодо накладення арешту на вилучений товар.

Наразі вживаються заходи задля встановлення усіх причетних до незаконної діяльності осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Досудове розслідування – ТУ БЕБ в Одеській області, оперативний супровід – Одеський прикордонний загін.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури