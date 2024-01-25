В Одесі молодика затримали за грабіж незнайомця, до якого він приревнував дівчину

Слідчі повідомили правопорушнику про підозру. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

До співробітників відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 звернувся житель Березівської громади, який повідомив, що приїхав до Одеси в гості, а в одному із провулків у Приморському районі його пограбував незнайомий молодий чоловік. Впродовж декількох годин поліцейські розшукали зловмисника та затримали його в процесуальному порядку.

Правоохоронці встановили, що правопорушник помітив, як його дівчина у середмісті під час прогулянки знайомиться з потерпілим. Приревнувавши кохану, молодик почав конфліктувати з незнайомцем, штовхнув його на землю і відібрав у нього сумку з особистими речами.

З місця скоєння злочину містянин пішов і одразу заклав до ломбарду мобільний телефон потерпілого вартістю 3,5 тисячі гривень. Решту речей, зокрема сумку та документи, він викинув, але поліцейські знайшли їх та вже повернули законному власнику.

«Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру у відкритому викраденні чужого майна, тобто грабежі, поєднаному з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, вчиненому в умовах воєнного стану. Цей злочин кваліфікується за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України та карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років. Нині слідчі клопочуть у суді про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває», – повідомила слідча у справі Катерина Філімонова.

Одеське районне управління поліції № 1