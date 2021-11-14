В Одесі «на гарячому» затримали групу іноземців, які обікрали автомобіль місцевого жителя

Зловмисники намагалися втекти з місця події на автомобілі. Для їх затримання правоохоронцями було застосовано травматичну зброю. Усі троє правопорушників затримані.

Подія сталася вчора в Київському районі міста. Від протиправних дій трьох вихідців із Закавказзя постраждав чоловік, який припаркував свій автомобіль біля магазину. Зловмисники пошкодили колесо в «Mitsubishi» й, доки потерпілий відволікся, витягнули з салону його сумку і поїхали геть на своєму транспортному засобі.

Дії правопорушників помітили оперативники обласної поліції. Вони спробували зупинити автівку втікачів, але ті пришвидшили рух, пошкодивши при цьому кілька транспортних засобів, серед яких — автомобіль правоохоронців. Після зіткнення зловмисники залишили своє авто та кинулися тікати. Для їх затримання поліцейськими був застосований пристрій травматичної дії, в результаті чого один з підозрюваних отримав поранення ноги, йому на місці надали медичну допомогу.

Зараз усі троє фігурантів, які раніше вже притягували до відповідальності за аналогічні злочини, затримані в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Їх дії слідчі кваліфікували за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до шести років позбавлення волі.

Правомірність дій працівників поліції, в тому числі застосування ними зброї, буде встановлюватися в ході службового розслідування.

Відділ комунікації поліції в Одеській області