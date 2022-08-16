В Одесі «на гарячому» затримали іноземця, який намагався пограбувати переселенку з Миколаївщини

21-річний громадянин сусідньої країни у липні цього року звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за аналогічний злочин. Йому знову загрожує ув’язнення.

Подія сталася на одному з центральних ринків Одеси. Поки 55-річна жінка обирала товар, зловмисник потягнувся до її сумки по мобільний телефон. Потерпіла помітила дії зловмисника і здійняла галас, а той похапцем вихопив ґаджет і побіг геть.

Далеко чоловік не втік: його затримали поліцейські, які патрулювали вулиці Одеси.

«Телефон, вартістю п’ять тисяч гривень, слідчі повернули власниці, а правопорушнику повідомили про підозру в замаху на грабіж за частиною 2 статті 15 та частини 4 статті 186 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. За скоєне іноземцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років», – розповіла старша слідча СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Анжела Пантелейчук.

Одеське районне управління поліції № 1