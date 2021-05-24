В Одесі наркологів підозрюють у незаконній видачі наркозалежним рецептів на придбання наркотичних засобів

За процесуального керівництва прокурорів Приморської окружної прокуратури м. Одеси повідомлено про підозру трьом лікарям приватного медичного центру за фактом незаконної видачі рецептів на право придбання наркотичних засобів (ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 319 КК України).

За процесуального керівництва прокурорів Приморської окружної прокуратури м. Одеси повідомлено про підозру трьом лікарям приватного медичного центру за фактом незаконної видачі рецептів на право придбання наркотичних засобів (ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 319 КК України).

З’ясовано, що головний лікар медцентру разом з двома лікарями-наркологами, в порушення вимог законодавства щодо видачі рецептурних бланків, протягом тривалого часу видавали рецепти для подальшого придбання в аптеках міста наркотичних засобів наркозалежними особами.

Слід зазначити, що лікарі у складі лікарсько-консультативної комісії встановлювали наркозалежним особам діагнози «наркоманія», що надавало право останнім на отримання наркотичних засобів, без належного скерування пацієнтів на обстеження в умовах стаціонару до профільного медичного закладу, без отримання відповідного висновку лікарської комісії, а також без наявності належних медичних показань, з яких би вбачалося, що пацієнту дійсно за станом здоров`я дозволено вживати наркотичні засоби.

Так, з метою прикриття своєї злочинної діяльності медики виписували псевдопаціентам медичні картки амбулаторного хворого, які у подальшому мали виконувати функцію начебто формально-законної підстави для видачі рецептурних бланків.

Із внесених у такі фіктивні медичні картки записів вбачалося, що для лікувальних цілей залежним особам потрібні лікарські засоби, що містять наркотичну чи психотропну речовини.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі відділу № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УБН в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури