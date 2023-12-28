В Одесі неадекватний чоловік узяв у заручники жінку з дитиною: поліцейський спецпризначенець знешкодив зловмисника

Спецоперація зі звільнення двох заручників успішно пройшла в Одесі.

Як передає кореспондент «Думської» з місця події, чоловік у стані наркотичного сп’яніння захопив жінку з 13-річною дитиною.

За деякими даними, нападник — військовий, і він був озброєний.

Подія трапилася у квартирі п’ятиповерхівки на вулиці Івана та Юрія Лип. Мешканців під’їзду довелося евакуювати.

Наразі на місці подій залишаються рятувальники, бійці поліцейського спецпризначенця, які звільнили заручників, представники військової служби правопорядку (що опосередковано підтверджує участь в інциденті військового) та багато поліції та медики.

Крім того, розкладені ноші, однак, за твердженням лікарів, це лише пересторога, медична допомога нікому не потрібна.

ОНОВЛЕНО О 15:40. Нападника вивели з будівлі. Його посадили в карету швидкої допомоги та відвезли, передає наш кореспондент.