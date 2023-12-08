В Одесі охоронець автостанції спричинив містянину несумісні з життям тілесні ушкодження

Зловмисник запідозрив потерпілого у крадіжці грошей і забив його до смерті. За скоєне правопорушнику загрожує до десяти років ув’язнення.

Правоохоронці встановили, що охоронець впустив місцевого чоловіка у приміщення автостанції переночувати, а вранці з’ясувалося, що зникли скринька з пожертвами громадян та виручка із вбиральні. «Нічний гість» теж зник, тож підозра в крадіжці впала на нього.

Працівники охорони розшукали чоловіка і, повідомивши про це до поліції, повели його до підвального приміщення автостанції. Там один із охоронців взявся «виховувати» «крадія». Він нещадно побив чоловіка, ще й прищемив дверями пальці руки, а коли приїхали поліцейські, кинув потерпілого і пішов геть.

Побачивши тяжкий стан чоловіка, правоохоронці негайно викликали медиків. Ті повезли постраждалого в лікарню з розривами печінки, підшлункової залози, переломом ребра та крововиливом у черевну порожнину. Втім, на жаль, по дорозі він помер, попередньо від малокрівʼя внутрішніх органів. Точна причина смерті буде встановлена за результатами судово-медичної експертизи.

«Слідчі затримали правопорушника в процесуальному порядку та під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, тобто умисному тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння, що спричинило смерть потерпілого. Наразі підозрюваний в ізоляторі тимчасового тримання, поліцейські клопочуть про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Згідно з чинним законодавством, правопорушнику загрожує до десяти років позбавлення волі. Слідство триває», – розповіла слідча відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Валерія Єфанова.

Одеське районне управління поліції № 1