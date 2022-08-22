В Одесі оперативно затримали 23-річного молодика, який на вулиці Черняховського пограбував жінку

Зловмисник накинувся на 81-річну жінку, яка разом із чоловіком поверталась з крамниці додому, повалив її на тротуар, зірвав із шиї золотий ланцюжок і втік.

Про це одеситка повідомила до поліції. Менш ніж за годину оперативники відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 по гарячих слідах затримали правопорушника на Адміральському проспекті. Той зізнався: хотів продати чужу прикрасу.

«Майно потерпілої вилучили у фігуранта, а його самого помістили до ізолятора тимчасового тримання. Чоловіку повідомили про підозру за ч.4 ст.186 Кримінального кодексу України. За грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років», – повідомила заступниця начальника слідчого відділення територіального підрозділу поліції Альона Кумайгородська.

Одеське районне управління поліції № 1