В Одесі п’яний водій порушив низку ПДР та чинив опір поліцейським під час виконання ними службових обов’язків

39-річний мешканець Лиманської громади, який сів за кермо у стані сп’яніння та кидався у бійку з правоохоронцями, наразі знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання, де очікує на обрання запобіжного заходу.

Подія сталася вчора близько десятої години вечора у Пересипському (колишньому Суворовському) районі Одеси. Патрульні поліцейські помітили на вулиці Чорноморського Козацтва автомобіль «Renault Espace», кермувальник якого не зупинився на червоний сигнал світлофора. На законну вимогу правоохоронців про зупинку транспортного засобу водій не відреагував та продовжив рух. Зупинити автомобіль порушника поліцейським вдалося на проспекті Добровольського.

Водій автівки мав зовнішні ознаки сп’яніння, однак від медичного огляду відмовився. Також з’ясувалося, що раніше він був позбавлений права керування транспортними засобами та це вже не вперше, коли чоловік сідає за кермо в стані сп’яніння. В ході спілкування з правоохоронцями він поводився агресивно, законні вимоги правоохоронців не виконував та здійснював активну фізичну протидію поліцейським.

Порушника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За порушення правил дорожнього руху відносно чоловіка склали чотири адміністративні матеріали: за керування транспортними засобами особами в стані сп’яніння, вчинене повторно протягом року (ч.2 ст.130 КУпАП), невиконання водіями вимог про зупинку (ч.1 ст.122-2 КУпАП), керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами (ч.4 ст.126 КУпАП) та проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху (ч.1 ст.122 КУпАП). Всі ці статті передбачають штрафи або адміністративний арешт з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

Також дії правопорушника правоохоронці кваліфікували за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України, як опір працівникам правоохоронних органів при виконанні ними службових обов’язків. Максимальне покарання, передбачене санкцією цієї статті, – позбавлення волі на строк до двох років. Проводиться досудове розслідування.

Закликаємо громадян бути свідомими, не порушувати норм чинного законодавства та виконувати законні вимоги поліцейських. Мета роботи правоохоронців – безпека громадян. У той час, коли поліцейські змушені витрачати час на заспокоєння агресивно налаштованих громадян, допомоги правоохоронців можуть очікувати люди, які терміново її потребують.

ГУ Національної поліції в Одеській області