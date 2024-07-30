В Одесі перекрили канал розповсюдження по всій країні особливо небезпечних наркотиків та психотропів

Заборонені речовини він доставляв «клієнтам» посилками, а гроші отримував на криптогаманець. Зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Викрили та задокументували протиправну діяльність раніше судимого за наркозлочини 37-річного одесита оперативники управління карного розшуку ГУНП в Одеській області разом зі слідчими відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1.

Поліцейські встановили, що фігурант за вказівкою наразі невстановлених осіб збував наркотичні засоби та психотропні речовини наркозалежним громадянам, відправляючи їх посилками не тільки по Одесі, але й у різні куточки України. Наразі встановлено, що отримувачами були, зокрема, жителі Київської, Львівської, Харківської, Миколаївської та Дніпропетровської областей.

Для конспірації своєї протиправної діяльності відправки чоловік здійснював під вигаданими іменами, а «товар» ховав у кондитерських виробах та власноруч виготовлених декоративних свічках. Поліцейські задокументували сім таких оборудок, за кожну з яких зловмисник отримував від покупців близько 12 доларів на свій криптогаманець.

Під час проведення негласних слідчо-розшукових дій правоохоронці відібрали зразки «товару», який скерували на експертизу. Ним виявився особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс, а також особливо небезпечна психотропна речовина – тетрагідроканабінол, обіг яких заборонено.

За силової підтримки працівників батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Одеській області наркодільця було затримано.

Під час обшуку, проведеного за місцем мешкання правопорушника, слідчі вилучили ще низку доказів його причетності до протиправної діяльності, серед яких ємкості з речовинами рослинного походження, електронні ваги, вакууматори та пакети до них, які використовувалися для пакування «товару», мобільний телефон, стартові пакети мобільних операторів, експрес-накладні поштових відправлень тощо. Вилучені речовини слідчі скерували на експертизу для встановлення ваги та належності до наркотичних.

За наявності достатніх доказів під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси слідчі повідомили фігуранту про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, зокрема повторно. Цей злочин кваліфікується за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. За результатами експертних досліджень та інших доказів, які будуть зібрані поліцейськими, вирішуватиметься питання щодо остаточної правової кваліфікації протиправних дій зловмисника та висунення йому обвинувачення.

За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В ході слідства буде встановлюватись як канал потрапляння заборонених речовин до зловмисника, так і інші особи, причетні до наркотрафіку.

Слідчі дії тривають.

Одеське районне управління поліції №1