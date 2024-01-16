В Одесі підприємець вимагав хабар з військовослужбовця за сприяння в оформленні інвалідності онкохворій матері

Правопорушника затримали під час одержання 1000 доларів неправомірної вигоди. Йому повідомлено про підозру. За скоєне загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Працівники Управління стратегічних розслідувань в Одеській області та слідчого управління ГУНП в Одеській області встановили, що генеральний директор одного із приватних підприємств вимагає 1000 доларів неправомірної вигоди від військовослужбовця Збройних Сил України. За вказану суму обіцяв посприяти в оформленні документів про інвалідність його онкохворій матері.

Зловмисник посилався на зв’язки з людьми, уповноваженими на видачу таких довідок, що давало б можливість звільнитися від військової служби у зв’язку із доглядом за матір’ю-інвалідом.

Поліцейські затримали фігуранта під час одержання ним неправомірної вигоди – 1000 доларів. Окрім суми хабаря, правоохоронці вилучили з автомобіля фігуранта 5 200 євро, 14 200 доларів та 1000 гривень, копії медичних документів громадян, пов’язаних зі списанням з військової служби, мобільний телефон та інші речі, що становлять інтерес для слідства.

Зібравши достатньо доказів, слідчі повідомили фігуранту про підозру за фактом одержання особою неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди – ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За скоєне підозрюваному може загрожувати до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Відділ комунікації поліції Одещини