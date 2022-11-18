В Одесі поліцейські повідомили 30-річному чоловіку про підозру у вчиненні розбійного нападу на містянина

Подія сталася 17 листопада опівдні на вулиці Прохорівській. Озброївшись кастетом й ножем, зловмисник підстеріг, коли одесит вийде з дому, і рушив слідом. В слушний момент нападник ударив потерпілого кастетом в голову, а коли той впав на тротуар, жорстоко побив і відібрав рюкзак, в якому знаходилось 40 тисяч доларів США.

Правопорушника «на гарячому» затримали співробітники управління Служби безпеки України в Одеській області і відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1. Правоохоронці встановили, що він знав про наявність значної суми грошей у потерпілого й до нападу на нього готувався заздалегідь. Слідчі вилучили з місця події гроші, кастет і ніж, а фігуранта помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси чоловіку повідомили про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Йдеться про напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, яка зазнала нападу (розбій), спрямований на заволодіння майном в особливо великих розмірах, вчинений в умовах воєнного стану. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Нині поліцейські клопочуть щодо застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Одеське районне управління поліції № 1