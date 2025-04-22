В Одесі поліцейські повідомили про підозру в хуліганстві військовослужбовцю ТЦК і двом членам громадської організації які влаштували бійку зі стріляниною

Фігуранти влаштували бійку зі стріляниною в одному з дворів житлового будинку в Хаджибейському районі міста. Їм загрожує позбавлення волі.

Один із них у нетверезому стані прийшов до колишнього сусіда з’ясовувати давні неприязні стосунки, а не заставши господаря вдома, спровокував сварку з його дружиною. Агресивного чоловіка вигнав сусід жінки. Втім зловмисник невдовзі повернувся до нього з чотирма товаришами.

«Правопорушники вибивали двері квартири, дебоширили і били громадянина, коли той вийшов до них. Під час сутички один із фігурантів, попередньо, із травматичної зброї зробив кілька пострілів. На щастя, ніхто не постраждав», – повідомив слідчий у справі Віталій Орлов.

Слідчі відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1, за оперативного супроводу співробітників управління карного розшуку ГУНП в Одеській області, встановили трьох правопорушників. Ними виявилися місцеві жителі віком 31, 22 та 20 років. Один із них військовослужбовець Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, двоє – члени громадської організації.

На підставі зібраних доказів фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, вчинене групою осіб. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк до чотирьох років.

Встановлюється місцезнаходження зброї. Крім того, вирішується питання про додаткову правову кваліфікацію щодо дій з незаповненими повістками, які були вилучені поліцейськими під час обшуку за місцем мешкання одного з членів громадської організації.

Процесуальне керівництво в досудовому розслідуванні здійснює Одеська спеціалізована прокуратура Південного регіону.

Нагадаємо: поліцейські повідомили про підозру трьом зловмисникам, які видали себе за військовослужбовців ТЦК та СП, побили й незаконно позбавили волі жителя Чорноморська. Фігуранти – члени того ж громадського формування, що й чоловіки, які влаштували бійку зі стріляниною в одеському дворі.

Одеське районне управління поліції № 1