В Одесі поліцейські розпочали перевірку за двома фактами жорсткого поводження з тваринами

Про обидві події правоохоронці дізналися сьогодні, 27 червня, під час моніторингу соціальних мереж.

В одній із виявлених публікацій йшлося про навмисне отруєння невідомою особою декількох собак на Адміральському проспекті. Автор іншої публікації повідомив про вбивство голубів на проспекті Небесної Сотні, тіла яких знаходяться на цвяхах біля одного з балконів багатоповерхівки.

Ці відомості поліцейські зареєстрували. Встановлюються всі обставини подій та особи, причетні до них.

Правоохоронці звертаються з проханням до громадян, які володіють будь-якою інформацією щодо вищевказаних подій, повідомити на спецлінію 102 або до чергової частини Одеського районного управління поліції № 1 за телефоном (048) 779 49 62.

Одеське районне управління поліції № 1