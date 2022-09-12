В Одесі поліцейські викрили дві шахрайські схеми, які практикували в колонії ув’язнені для заволодіння грошима громадян

Зловмисники діяли за допомогою мобільних телефонів, видаючи себе за продавців чужих автомобілів або давніх знайомих, яким потрібні кошти на лікування.

Працівники Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області встановили, що група людей, яких засудили в Одесі до позбавлення волі за майнові злочини, відбуваючи покарання, на шлях виправлення не стали, а вдалися до звичного протиправного способу заробляння легких грошей.

Одна зі схем зловмисників полягала в тому, що вони розміщували в соціальних мережах чужі оголошення про продаж автомобілів, а коли знаходили покупців, домовлялися про доставку транспортних засобів до них додому за умови, що ті надішлють кошти на бензин. Громадян, які погоджувались на умови правопорушників і пересилали їм гроші, продовжували обдурювати, приміром, пропонуючи додатково придбати нові мастила у двигун або просячи гроші на ремонт автомобіля, який нібито зламався в дорозі.

Ще одна шахрайська пастка ув’язнених полягала в тому, що вони телефонували людям, входили в довіру до них, представляючись давніми знайомими, і просили позичити гроші нібито на лікування.

За оперативного супроводу співробітників УКР слідчі відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 спільно з працівниками колонії, за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення та за процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси провели санкціоновані обшуки в місцях відбування покарання зловмисників і вилучили мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та інші речові докази протиправної діяльності.

Нині проводиться розслідування провадження, розпочатого за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Йдеться про шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Поліцейські встановлюють повне коло потерпілих, тож звертаються до громадян, які можливо стали жертвами цих шахрайських схем, з проханням повідомити про це до поліції.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Також наголошуємо: щоб не потрапити у подібні пастки віртуальних шахраїв, не надсилайте нікому гроші, поки не отримаєте товар і достеменно не переконаєтеся у тому, що адресат – саме та людина, про яку ви думаєте і їй дійсно потрібна допомога.

Відділ комунікації поліції в Одеській області