В Одесі поліцейські затримали чергового кримінального «авторитета» із Закавказзя

32-річний іноземець на території України представляв інтереси «злодія в законі» з Російської Федерації, бувши його довіреною особою.

З вересня минулого року затриманий знаходився в розшуку за квартирну крадіжку та викрадення нагородної зброї у працівника поліції (ч.3 ст.185, ч.1 ст.262 Кримінального кодексу України).

Співробітниками міграційної поліції було отримано інформацію про місце переховування розшукуваного, де в ході невідкладного обшуку, було вилучено знаряддя, які вказують на його причетність до вчинення кримінальних правопорушень.

Чоловіка взято під варту. Його перевіряють на причетність до ряду злочинів, скоєних на території держави. Відповідно до чинного законодавства України, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Одеської області