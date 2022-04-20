В Одесі поліцейські затримали двох містян, які викрали з платіжного терміналу майже 700 тисяч гривень

Обидва правопорушника добре знаються на банківській справі, оскільки працювали інкасаторами.

Ретельно спланувавши злочин, спільники реалізували його в одному з торговельних центрів на площі Незалежності. Поки один із чоловіків слідкував за обстановкою навколо, інший відчинив термінал й забрав касету з готівкою.

Правопорушників викрили співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області разом зі співробітниками відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси. Під час санкціонованих обшуків у їх помешканнях правоохоронці вилучили більшу частину викрадених грошей.

Фігурантам віком 28-ми та 45-ти років оголосили підозру за ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України та помістили їх до ізолятора тимчасового тримання. Зараз підозрювані перевіряються на причетність до аналогічних злочинів, скоєних в Одесі. За крадіжку грошей у великих розмірах, вчинену за попередньою змовою в умовах воєнного стану, чоловікам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Одеське районне управління поліції № 1