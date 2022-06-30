В Одесі поліцейські затримали містянина, який поранив ножем сина

Подія сталася у дворі за місцем мешкання чоловіків на вулиці Пироговській. Через довготривалі сімейні сварки родичі побилися. Однак батько, так і не вгамувавши злість, побіг додому за ножем і, повернувшись, ударив сина в живіт.

Потерпілого лікарі з пошкодженням печінки ушпиталили, а правопорушника правоохоронці негайно затримали.

«В ході огляду місця події поліцейські вилучили скривавлений одяг фігуранта, ніж та інші речові докази. За умисне нанесення тяжкого тілесного ушкодження слідчі оголосили одеситу підозру за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу його помістили до ізолятора тимчасового тримання. Тепер за скоєне чоловіку загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі», — повідомив начальник відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Вадим Кулібаба.

Одеське районне управління поліції № 1