В Одесі поліцейські затримали чоловіка, який наніс ножові поранення двом своїм приятелям

Правоохоронці повідомили правопорушнику про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України і помістили його до слідчого ізолятора.

Подія відбулася у Пересипському районі Одеси. Її учасниками стали троє мешканців місцевого гуртожитку: 35-річний підозрюваний і потерпілі 30-ти та 28-ми років. Ввечері нетверезі чоловіки прямували до продуктового магазину на вулиці Отамана Головатого, коли між двома із них виникла сварка, а потім і штовханина. Опонентів розвів по сторонах третій приятель, і з одним із них продовжив шлях до крамниці. Той, хто залишився, образився на товаришів і вирішив помститися – повернувся додому, взяв ніж і направився у пошуках «кривдників». Побачивши чоловіків, зловмисник наніс кілька ударів ножем у спину та шию одному, а потім наздогнав другого і вдарив його у живіт.

Постраждалі побігли до гуртожитку, де охоронці викликали їм «швидку». Лікарі госпіталізували чоловіків з колото-різаними проникаючими пораненнями, про що повідомили правоохоронцям.

Зловмисника поліцейські затримали за місцем мешкання. Ніж він викинув, коли тікав з місця події, але правоохоронці розшукали імовірне знаряддя злочину і скерували на експертизу.

«За наявності достатніх доказів, які зібрали правоохоронці, слідчі під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру у вчиненні двох правопорушень, які кваліфікуються за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України, за кваліфікуючими ознаками: умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння. За клопотанням поліцейських суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне правопорушнику загрожує до восьми років позбавлення волі», – розповів старший слідчий відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Ілля Пудлінський.

Головне управління Національної поліції в Одеській області