в одесі поліцейські затримали чоловіка, який погрожував підірвати дизайн-ательє

Одесит анонімно повідомив на спецлінію «102» про протитанкові міни, які поставлені на таймер біля фасаду будівлі на Миколаївській дорозі. За це йому загрожує позбавлення волі.

Працівники спеціальних служб негайно обстежили об’єкт, однак жодних пристроїв, що загрожували б загибеллю чи іншими тяжкими наслідками громадянам, не виявили. Цього ж дня правоохоронці розшукали правопорушника та вилучили у нього мобільний телефон, з якого надійшла погроза. Чоловік зізнався, що хотів помститися колишній дружині. Придбав сім-карту та анонімно повідомив до поліції про вибух у закладі, де жінка працює.

«За наявністю достатніх доказів, які зібрали правоохоронці, слідчі під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру у правопорушенні, передбаченому ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Йдеться про завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від двох до шести років. Поліцейські помістили підозрюваного до ізолятора тимчасового тримання і клопочуть щодо застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – повідомив начальник слідчого відділу відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Ярослав Клинч.

Поліція Одеської області