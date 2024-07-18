В Одесі поліцейські затримали двох чоловіків, які серед дня грабували містян

Один зі зловмисників зазіхнув на ювелірну прикрасу літньої одеситки, а інший – на мобільний телефон городянина. Слідчі вже повідомили правопорушникам про підозру та помістили під варту. За скоєне їм загрожує щонайменше сім років позбавлення волі.

34-річний житель Кропивницького, який приїхав до Одеси на відпочинок, серед дня вирвав з рук 22-річного містянина мобільний телефон, коли той сидів на лавці біля моря та втік. Протягом кількох годин поліцейські розшукали правопорушника в одному з хостелів району, а викрадений ним гаджет вилучили та повернули власнику.

Інший фігурант – 32-річний одесит, зірвав з шиї 74-річної жінки золотий ланцюжок з кулоном та втік. Оперативники того ж дня затримали правопорушника за місцем мешкання. Поліцейські з’ясували, що чужу річ він встиг віднести до ломбарду, отримати за неї гроші і витратити їх на власні потреби. Наразі вживаються заходи щодо повернення майна потерпілій.

За наявності достатніх доказів, які зібрали поліцейські, слідчі територіальних підрозділів поліції під процесуальним керівництвом Приморської та Київської окружних прокуратур міста Одеси повідомили правопорушникам про підозру у відкритому викраденні чужого майна, тобто грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану. Цей злочин кваліфікується за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України і тягне за собою покарання позбавленням волі на строк від семи до десяти років. За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.

Одеське районне управління поліції №1