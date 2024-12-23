В Одесі поліцейські затримали зловмисника, який скоїв розбійний напад на військовослужбовця

35-річний фігурант вже має низку судимостей, і лише у вересні цього року звільнився з місць позбавлення волі. За скоєне йому знову загрожує чималий строк ув’язнення.

Про госпіталізацію 36-річного військового з проникаючим пораненням черевної порожнини, колото-різаною раною шиї та різаною раною руки поліцейським повідомили лікарі.

Розпочавши кримінальне провадження, слідчі спільно з оперативниками відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 встановили, що травми потерпілому завдав незнайомець, разом з цим відібравши у нього речі. Подія сталася близько 23-ї години в одному зі скверів Приморського району. Зловмисник підбіг до перехожого та вирвав у нього з рук мобільний телефон. Потерпілий намагався забрати гаджет, але отримав від нападника кілька ударів ножем. Коли поранений чоловік впав, правопорушник забрав у нього ще й рюкзак з особистими речами і втік.

«Швидку» потерпілому викликали небайдужі громадяни.

Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника і вже наступного ранку затримали його на одній з вулиць міста. Під час особистого обшуку слідчі вилучили у зловмисника мобільний телефон потерпілого, а в ході оперативно-розшукових заходів знайшли ніж й викрадений рюкзак, які фігурант викинув після скоєння злочину.

Правопорушник приїжджий, і в Одесі не має постійного місця проживання. За плечима у нього чотири судимості за крадіжки та грабежі. Нині слідчі повідомили фігуранту про підозру у нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, а також із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, тобто розбійному нападі, вчиненому в умовах воєнного стану. Цей злочин кваліфікується за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України та карається позбавленням волі до 15 років з конфіскацією майна. За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси.

Одеське районне управління поліції №1