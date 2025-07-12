В Одесі поліцейський вимагав гроші у таксистів за «вільний проїзд» під час комендантської години

Інспектору управління превентивної діяльності ГУНП в Одеській області повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, правоохоронець налагодив протиправну схему одержання хабарів з водіїв таксі за безперешкодне пересування містом у період дії комендантської години.

За щотижневу плату у 100 доларів США з кожної автівки поліцейський обіцяв не перешкоджати їхньому руху. Зокрема, гарантував узгодження списків транспортних засобів з керівництвом, попередження про розташування блокпостів і патрулів, а також вплив на колег у разі зупинки.

В ході розслідування задокументовано одержання фігурантом 2500 доларів США. Після передачі чергової частини коштів його було затримано.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою застави.

Досудове розслідування за процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури здійснюється слідчими ТУ ДБР у м. Миколаєві, оперативний супровід – УСБ України в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури