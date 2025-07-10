В Одесі поліція та СБУ викрили матір з донькою, які працювали на ворога

Жінка з дитиною під керуванням російських спецслужб за обіцянку грошової винагороди здійснили підпали об’єкта Укрзалізниці та евакуаційного військового транспортного засобу.

Так, 13-річна жителька Одеси була завербована через один із месенджерів. Куратор обіцяв непогані гонорари за підпали релейних шаф регіональної філії «Одеська залізниця» та автомобілів військових зі Збройних Сил України й Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Дівчина повинна була погоджувати об’єкти із замовником, а після їх знищення надсилати йому відеозвіти.

Правоохоронці встановили, що на початку липня неповнолітня облила легкозаймистою рідиною і підпалила релейну шафу. На щастя, вогонь швидко згас, і пристрій не вийшов з ладу.

За кілька днів, отримавши нове завдання підпалити автомобіль «Volkswagen» військовослужбовиці, що використовувався на фронті для перевезення поранених, вона запропонувала співпрацю 58-річній матері. Замість того, щоб відмовити доньку, жінка погодилася на злочин. Уночі родичі в аналогічний спосіб підпалили в обласному центрі обраний транспортний засіб. Авто згоріло вщент.

З місць скоєних злочинів та квартири, де проживають мати з дитиною, слідчі вилучили низку речових доказів.

Дії фігуранток кваліфіковані як замах на диверсію, вчинений в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України) та перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 ККУ).

Жінка затримана у процесуальному порядку та повідомлена про підозру за останньою статтею. За скоєне їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Дівчина передана в органи опіки та піклування. До неї можуть бути застосовані примусові заходи виховного характеру.

Досудове розслідування здійснюють слідчі УСБУ в Одеській області.

Оперативно-розшукові заходи проводили співробітники управлінь карного розшуку та кримінального аналізу ГУНП в Одеській області, відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2, відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1, за підтримки відділу ювенальної превенції обласної поліції, спільно зі співробітниками Управління СБУ в Одеській області.

Нагадаємо: нещодавно на Одещині поліцейські відзначили підлітків, які не піддалися на вербування російських спецслужб. Вони не лише відмовилися від співпраці з агресором, а й повідомили про ворожу пропозицію дорослим. Правоохоронці подякували молоді за громадянську свідомість, а їхнім батькам – за гідне виховання дітей.

Відділ комунікації поліції Одещини