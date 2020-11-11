В Одесі посадовців Державної виконавчої служби викрили в отриманні хабаря

За тисячу доларів начальник одного з місцевих відділів ДВС та державний виконавець мали зняти накладений на автомобіль арешт.

Працівники слідчого управління ГУНП спільно зі співробітниками Управління СБУ в Одеській області та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури викрили держслужбовців під час одержання вказаних коштів.

Відомості за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Наразі фігуранти затримані в порядку ст. 208 КПК, вирішується питання про оголошення їм підозри. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Одеської області