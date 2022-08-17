В Одесі правоохоронці викрили дистриб’юторів, які приховували від покупців походження товару, придбаного в рф

Правопорушники видавали за вітчизняні російський пластиковий посуд та харчову упаковку. На товар, вартістю понад три мільйона гривень, накладено арешт. Проводиться розслідування.

Співробітники управління стратегічних розслідувань в Одеській області встановили, що у зв’язку з повномасштабним вторгненням російської федерації в Україну, покупці почали відмовлятися від продукції країни-агресора, яку реалізовували в Одесі кілька оптовиків. У зв’язку з цим підприємці, замість того, щоб відмовитися від поставок, вирішили приховати реального виробника товару, перепакувавши його в упаковки з українським маркуванням.

Під час здійснення досудового розслідування слідчі відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління ГУНП в Одеській області провели санкціоновані Київським районним судом міста Одеси обшуки в складських приміщеннях дистриб’юторів. Правоохоронці вилучили продукцію виробництва рф на загальну суму понад три мільйона гривень, яка не підлягає реалізації на території України.

Документального підтвердження законності ввезення на територію України вилучених виробів та їх митного оформлення немає. На товар накладено арешт.

Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Одеської області