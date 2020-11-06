В Одесі правоохоронці затримали жінку за пособництво при отриманні хабаря

Діючи спільно з невстановленими наразі посадовими особами Міністерства оборони України, 44-річна жителька столиці отримала для подальшої передачі 5000 доларів США.

Попередньо встановлено, що вказані грошові кошти – частина суми, яку посередниця мала передати своїм спільникам-посадовцям в якості неправомірної вигоди за призначення громадянина на керівну посаду в Головному управлінні майна та ресурсів Міністерства оборони України.

Національна поліція України