В Одесі припинено незаконну діяльність мережі підпільних гральних закладів та вилучено обладнання на суму понад ₴54 млн.

Одеська обласна прокуратура здійснює процесуальне у кримінальному провадженні за фактом незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор (ч. 2 ст. 203-2 КК України).

За даними слідства, на території Одеси функціонувала мережа нелегальних гральних закладів, які працювали протягом тривалого часу без створення юридичної особи, необхідних ліцензій та, відповідно, без сплати податків.

Ігрові зали розташовувались у нежитлових приміщеннях та функціонували в закритому режимі, без розпізнавальних вивісок і реклами. Гравців запрошували лише за попередньою домовленістю, сторонні особи могли потрапити виключно за рекомендаціями постійних клієнтів.

Під час санкціонованих обшуків виявлено та вилучено понад 3000 одиниць комп’ютерної техніки – ноутбуки, монітори, системні блоки, сервери, мобільні телефони, чорнові записи, готівку та банківські картки. Загальна вартість вилученого оцінюється у понад 54 млн грн.

Також виявлено складське приміщення, яке використовувалось для зберігання технічних пристроїв та меблів, що призначалися для облаштування нових ігрових залів.

Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до організації та провадження незаконної діяльності.

Досудове розслідування здійснюють детективи ТУ БЕБ в Одеській області.

Офіс Генпрокурора