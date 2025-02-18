В Одесі ще один співучасник воєнізованої «організації Мальцева» пішов на угоду

Приморський районний суд міста Одеси затвердив угоду про визнання винуватості у справі про створення незаконного збройного формування.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 14 лютого.

За матеріалами справи, чоловік був учасником незаконного воєнізованого формування «Оперативно-бойовий підрозділ», створеного в 2022 році в Одесі на базі неформального обʼєднання, яке умовно називають «організацією Мальцева».

Обвинувачений мав позивний «Сталкер» і, начебто, в серпні 2022 року з особистих міркувань добровільно припинив участь в незаконному воєнізованому формуванн, але про його існування органи державної влади і органи місцевого самоврядування не повідомив.

У лютому 2025 року чоловік уклав угоду з прокурором. Враховується його повне визнання вини, щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, те, що він позитивно характеризується і раніше не судимий. На умовах угоди його засудили до 2 років позбавлення волі умовно, з іспитовим строком 1 рік.

20 грудня 2024-го Приморський суд Одеси виніс перший вирок співучасниці «організації Мальцева». 31-річна громадянка Киргизької Республіки визнала вину. Жінка 10 років працювала на Мальцева, в тому числі його особистим керівником, але тепер розкаялася і перерахувала кошти на Збройні сили України. Її покарали штрафом у 60 тисяч гривень.

За матеріалами справи, у 2014-2021 роках в Одесі виникло неформальне обʼєднання, яке умовно називають «організацією Мальцева» і обвинувачений був його учасником. Лідером організації був вихідець із Криму Олег Мальцев, якого на півострові звинувачували у шахрайстві.

У 2022 році після повномасштабного вторгнення РФ учасники «організації Мальцева», начебто, створили не передбачене законами України воєнізоване формування – «Оперативно-бойовий підрозділ». За версією слідства, при наближенні російських військ учасники цього формування мали сприяти в окупації міста Одеси, у тому числі шляхом вбивства захисників України, заволодіння належними зброєю та боєприпасами та ін.

За версією слідства, до «бойового підрозділу» входять 23 особи, у тому числі громадяни Росії, Білорусі, Киргистану і ФРН, яких затримали на території України.

Керівником формування вважається Мальцев із конспіративним радіопозивним «Нобель». У штурмову групу входять особи з позивними «Равин», «Ворон», «Доктор», «Боцман», «Ломщик», «Грішник», Танкіст» і особа без зазначення позивного. До снайперської групи входять «Румет», «Тайга», «Тора», до розвідгрупи — «Кішка», «Дага», «Агра», «Сталкер», Руно», до групи оперативного забезпечення — «Мара», «Лиса», «Дракон», «Волха», «Фауст», офіцер звʼязку з позивним «Дива».

У вересні 2022-го Служба безпеки України рапортувала про затримання Мальцева його «правої руки» — редактора газети «Нєраскритиє прєступлєнія» Костянтин Слободянюка.

За вересень-жовтень 2024 року підозри оголошено щонайменше девʼяти особам, включно з Мальцевим. Більшість утримуються під вартою без визначення застави. Усім інкримінується участь у незаконному збройному формуванні (ч.1 ст.260 ККУ), а Мальцеву і Слободянюку — також захоплення влади (ч.1 ст.109 ККУ).

У підозрюваних вилучили 64 одиниці нарізної і гладкоствольної вогнепальної зброї, комплекти військової форми, бронежилети, каски та військову амуніцію, начебто, придбану для учасників «збройного формуваня».